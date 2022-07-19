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Обещанные Макроном гаубицы Caesar уже на подходе к Украине, - МИД Франции

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Обещанные президентом Франции Эммануэлем Макроном дополнительные самоходные гаубицы Caesar уже на подходе к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Point.

По словам министра иностранных дел Катрин Колонны, шесть дополнительных "Цезарей" скоро будут в Украине, но точная дата не раскрывается.

"На национальном уровне Франция играет свою роль, даже если мы уделяем меньше внимания тому, что делаем, чем другие. Мы решили не сообщать обо всем нашем военном вкладе и оставить эту информацию для наших партнеров", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 самоходных артиллерийских установок Caesar уже работают на фронтах войны в Украине.

Кроме того, Париж обещал передать значительное количество бронетранспортеров.

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ФранцияУкраинаЭммануэль Макрон