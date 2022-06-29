ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Франция анонсировала новую партию САУ Caesar для Украины: сколько передаст

Новина українською →
Париж, Среда 29 июня 2022 01:59
Франция анонсировала новую партию САУ Caesar для Украины: сколько передаст Фото:Франция анонсировала новую партию САУ Caesar для Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Франция передаст Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien, об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Это в дополнение к 12 гаубицам, которые поставили ранее.

Он подчеркнул, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.

Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.

Отметим, Франция также изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet. Также речь идет о "значительном количестве" бронетранспортеров типа VAB.

Напомним, во время своего визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен