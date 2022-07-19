Обіцяні Макроном гаубиці Caesar вже на підході до України, - МЗС Франції

Обіцяні президентом Франції Еммануелем Макроном додаткові самохідні гаубиці Caesar вже на підході до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point.
За словами міністра закордонних справ Катрін Колонна, шість додаткових "Цезарів" скоро будуть в Україні, але точна дата не розкривається.
"На національному рівні Франція відіграє свою роль, навіть якщо ми приділяємо менше уваги тому, що робимо, ніж інші. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", - додала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 самохідних артилерійських установок Caesar вже працюють на фронтах війни в Україні.
Крім того, Париж обіцяв передати значну кількість бронетранспортерів.
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