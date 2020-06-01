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Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%

Новости » Финансы     01.06.2020 - 11:29
Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)  

Минфин предлагает упростить взыскания ипотичного жилья

Запуску обещанной президентом Украины Владимиром Зеленским ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения. В частности, нормы, связанные с пропиской детей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр подтвердил, что в целом цель о доступе каждого украинца к ипотеке под 10% достижима. Однако на сегодня этому мешают законодательные ограничения, которые касаются прописки.

"Если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неплатеже по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры. С точки зрения ставки, да, банки подтверждают, что 10% ипотека может быть", - добавил Марченко.

Отметим, до этого в Национальном банке заявляли, что для снижения ставок по ипотечным кредитам до 10% необходимо существенно снизить ставки по депозитам.

Напомним, на пресс-конференции по случаю года своего президентства Зеленский подтвердил идею о снижении ставок ипотеки до 10%, при этом он подчеркнул, что она станет доступна уже в ближайшее время.

Тем временем украинское правительство упорядочило правила регистрации детей в ипотечном жилье, обязав регистрировать несовершеннолетних только с разрешения ипотекодержателя.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины кредитжильеставкиипотекапрописка
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