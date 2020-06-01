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Як обіцяв Зеленський: у Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%

Новини » Фінанси     01.06.2020 - 11:29
Як обіцяв Зеленський: у Мінфіні сказали, що заважає видавати іпотеку під 10%
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Мінфін пропонує спростити стягнення іпотічного житла

Запуску обіцяної президентом України Володимиром Зеленським іпотеки під 10% заважають деякі законодавчі обмеження. Зокрема, норми, пов'язані з пропискою дітей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр підтвердив, що в цілому мета про доступ кожного українця до іпотеки під 10% досяжна. Однак на сьогодні цьому заважають законодавчі обмеження, які стосуються прописки.

"Якщо у квартирі прописали дитину, банк не зможе стягнути цю квартиру при несплаті по іпотеці. Якщо вирішити це питання, це спростить багато процедури. З точки зору ставки, так, банки підтверджують, що 10% іпотека може бути", - додав Марченко.

Відзначимо, до цього в Національному банку заявляли, що для зниження ставок за іпотечними кредитами до 10% необхідно істотно знизити ставки за депозитами.

Нагадаємо, на прес-конференції з нагоди року свого президентства Зеленський підтвердив ідею про зниження ставок іпотеки до 10%, при цьому він підкреслив, що вона стане доступна вже найближчим часом.

Тим часом український уряд упорядкував правила реєстрації дітей в іпотечному житлі, зобов'язавши реєструвати неповнолітніх лише з дозволу іпотекодержавця.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України кредитжильеставкиипотекапрописка
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