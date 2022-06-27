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Обещал вывезти из Мариуполя. В Киеве разоблачили псевдоволонтера

Фото: в Киеве разоблачили мошенника, который обещал эвакуацию из Мариуполя (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталья Юрченко

Столичные правоохранители разоблачили мошенника, который обещал жительнице Мариуполя эвакуацию. Злоумышленнику уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в мае 21-летний житель Киева под предлогом оказания волонтерской помощи пообещал женщине вывезти ее мать из временно оккупированного Мариуполя.

За свои услуги псевдоволонтер требовал 20 тысяч гривен. После получения средств мошенник не совершил никаких действий для эвакуации женщины.

По данному факту открыли уголовное дело (ч. 3 ст. 190 УКУ). Псевдоволонтеру уже сообщили о подозрении в мошенничестве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в столице разоблачили мужчину, который незаконно выдавал мужчинам призывного возраста "справки" волонтеров для выезда за границу.

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