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Обіцяв вивезти з Маріуполя. У Києві викрили псевдоволонтера

Фото: у Києві викрили шахрая, який обіцяв евакуацію з Маріуполя (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Юрченко

Столичні правоохоронці викрили шахрая, який обіцяв жительці Маріуполя евакуацію. Зловмиснику вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

З даними слідства, у травні 21-річний мешканець Києва під приводом надання волонтерської допомоги пообіцяв жінці вивезти її матір з тимчасово окупованого Маріуполя.

За свої послуги псевдоволонтер вимагав 20 тисяч гривень. Після отримання коштів шахрай не здійснив жодних дій для евакуації жінки.

За даним фактом відкрили кримінальну справу (ч. 3 ст. 190 ККУ). Псевдоволонтеру вже повідомили про підозру шахрайстві. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у столиці викрили чоловіка, який незаконно видавав чоловікам призовного віку "довідки" волонтерів для виїзду за кордон.

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