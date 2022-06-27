Обіцяв вивезти з Маріуполя. У Києві викрили псевдоволонтера

Столичні правоохоронці викрили шахрая, який обіцяв жительці Маріуполя евакуацію. Зловмиснику вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

З даними слідства, у травні 21-річний мешканець Києва під приводом надання волонтерської допомоги пообіцяв жінці вивезти її матір з тимчасово окупованого Маріуполя.

За свої послуги псевдоволонтер вимагав 20 тисяч гривень. Після отримання коштів шахрай не здійснив жодних дій для евакуації жінки.

За даним фактом відкрили кримінальну справу (ч. 3 ст. 190 ККУ). Псевдоволонтеру вже повідомили про підозру шахрайстві. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.