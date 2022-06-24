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От 10 тысяч долларов за "справку" волонтера. Киевлянин незаконно вывозил мужчин за границу

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Киев, Пятница 24 июня 2022 12:03
От 10 тысяч долларов за "справку" волонтера. Киевлянин незаконно вывозил мужчин за границу Фото: киевлянин незаконно вывозил мужчин за границу (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему для незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал 50-летний житель Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, организатор схемы вместе с подельниками незаконно оформляли удостоверение волонтера международной общественной организации. Таким образом мужчины получали разрешение на выезд за границу.

Также злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы. Клиентов мошенник искал через мессенджер Telegram. За свои "услуги" он требовал от 10 тысяч долларов.

Правоохранители задокументировали перечисление 40 тысяч гривен аванса на банковский счет злоумышленника. Афериста поймали "на горячем" во время получения 4 тысяч долларов.

Киевлянину уже объявили подозрение, также направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Закарпатье женщина незаконно предоставляла призывникам справки о непригодности к военной службе для пересечения границы.

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