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Обещал вернуть бойца ВСУ из плена: полиция разоблачила мошенника из колонии

Фото: полиция разоблачила мошенника, который обещал вернуть пленного бойца ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Полицейские разоблачили мошенника, который обещал вернуть пленного военнослужащего. Мужчину задержали после получения средств от жены пленного в колонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

37-летний мужчина, отбывая уже существующее наказание за другие преступления в Одесской исправительной колонии отыскал объявление о поиске пленного бойца ВСУ. За информацию о его расположении родные обещали вознаграждение.

"Позвонив по номеру, указанному в объявлении, подозреваемый сообщил жене пропавшего военнослужащего, что ее муж якобы находящегося в плену. Продолжая преступные действия, мошенник пообещал женщине за 10 000 гривен спасти военнослужащего из плена и вывезти его на подконтрольную Украине территорию.

Доверившись мошеннику, женщина перечислила на его банковскую карту аванс. Получив предоплату, злоумышленник перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли подозреваемого и во время обыска в колонии изъяли у него телефон с которого он звонил родным.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало, о случаях мошенничества с выплатами переселенцам от ООН. Злоумышленники выманивают данные платежных карт обещая провести соответствующие переводы денег для помощи.

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