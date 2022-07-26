Обещал вернуть бойца ВСУ из плена: полиция разоблачила мошенника из колонии

37-летний мужчина, отбывая уже существующее наказание за другие преступления в Одесской исправительной колонии отыскал объявление о поиске пленного бойца ВСУ. За информацию о его расположении родные обещали вознаграждение.

"Позвонив по номеру, указанному в объявлении, подозреваемый сообщил жене пропавшего военнослужащего, что ее муж якобы находящегося в плену. Продолжая преступные действия, мошенник пообещал женщине за 10 000 гривен спасти военнослужащего из плена и вывезти его на подконтрольную Украине территорию.

Доверившись мошеннику, женщина перечислила на его банковскую карту аванс. Получив предоплату, злоумышленник перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли подозреваемого и во время обыска в колонии изъяли у него телефон с которого он звонил родным.