Обіцяв повернути бійця ЗСУ із полону: поліція викрила шахрая із колонії

37-річний чоловік, відбуваючи вже існуюче покарання за інші злочини в Одеській виправній колонії відшукав оголошення про пошук полоненого бійця ЗСУ. За інформацію про його розташування рідні обіцяли винагороду.

"Зателефонувавши за номером, зазначеним в оголошенні, підозрюваний повідомив дружині зниклого військовослужбовця, що її чоловік начебто перебуває в полоні. Продовжуючи злочинні дії, шахрай пообіцяв жінці за 10 000 гривень врятувати військовослужбовця з полону та вивезти його на підконтрольну Україні територію.

Довірившись шахраю, жінка перерахувала на його банківську карту аванс. Отримавши передоплату, зловмисник перестав виходити на зв'язок", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відшукали підозрюваного та під час обшуку у колонії вилучили у нього телефон з якого він дзвонив рідним.