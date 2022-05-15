ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мошенники активизировались: выманивают данные платежных карт под видом помощи ООН

Новина українською →
Украина, Воскресенье 15 мая 2022 17:46
Мошенники активизировались: выманивают данные платежных карт под видом помощи ООН Фото: мошенники воруют данные платежных карт (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой мошеннической схеме. Злоумышленники выманивают данные платежных карт под видом помощи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной Рады.

В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж.

Как результат - данные платежной карты будут скомпрометированы.

Мошенники активизировались: выманивают данные платежных карт под видом помощи ООН

Поэтому Госспецсвязи предостерегает:

  • Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).
  • Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обратной стороне карты) или через интернет-банкинг.
  • Помните, что всегда надо соблюдать основные правила кибергигиены.

Напомним, в апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за телеканал "Украина 24" и использовали тему "денежной помощи от стран ЕС".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram..

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН мошенническая схема
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС