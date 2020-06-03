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Чиновника МОН задержали на взятке, провели обыск

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 09:21
Чиновника МОН задержали на взятке, провели обыск
Фото: задержанный (gp.gov.ua)

В директорате МОН провели следственные действия

Правоохранители задержали генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки (МОН) во время получения 300 тысяч гривен взятки. Проведены неотложные следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Предварительно установлено, что чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн гривен.

Полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали чиновника, готовится сообщение о подозрении.

Чиновника МОН задержали на взятке, провели обыскФото: полученные средства (gp.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в Харкові було затримано двох осіб, які намагалися продати посади топ-чиновників в Харківській області.

Ще раніше Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків в приміщеннях Державної податкової служби.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины МОНвзятка
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