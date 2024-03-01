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"Оберіг" вже під'єднали до найбільших реєстрів, - Міноборони

Фото: заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко (facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Автор: Каріна Левицька

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" уже приєднали до Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми вже бачимо, що обміни "Оберега" з низкою реєстрів мають дуже позитивні наслідки. Можна констатувати, що "Оберіг" вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані", - заявила Черногоренко.

За її словами, наразі триває процес забезпечення працівників ТЦК та СП додатковим обладнанням, щоб підвищити ефективність роботи з "Оберегом".

Крім цього, заступник міністра також повідомила, що паралельно готується і запуск послуги "Кабінет військовозобов’язаного", який буде здійснений після ухвалення відповідних законопроєктів.

Е-реєстр військовозобов'язаних

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії.

Законопроєкт запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Повний розбір нового закону та що він змінює - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Докладніше про "Оберіг", про те, як він працює і як вплине на мобілізацію, - у матеріалі РБК-Україна.

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