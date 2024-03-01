"Оберіг" уже подключили к крупнейшим реестрам, - Минобороны

"Мы уже видим, что обмены "Оберега" с рядом реестров имеют очень положительные последствия. Можно констатировать, что "Оберіг" уже работает с крупнейшими реестрами, которые были запланированы", - заявила Черногоренко.

По ее словам, сейчас идет процесс обеспечения работников ТЦК и СП дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с "Оберігом".

Кроме этого, заместитель министра также сообщила, что параллельно готовится и запуск услуги "Кабинет военнообязанного", который будет осуществлен после принятия соответствующих законопроектов.

Е-реестр военнообязанных

Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии.

Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Полный разбор нового закона и что он изменяет – читайте в материале РБК-Украина.

Подробнее об "Оберіг", о том, как он работает и как повлияет на мобилизацию, - в материале РБК-Украина.

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