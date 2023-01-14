Обережно! Завтра в декількох регіонах очікується сильний туман

У неділю, 15 січня, в частині областей України очікується сильний туман. Видимість не більше 500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"15 січня в Україні, крім північних та східних областей, туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, сильний туман очікується у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Херсонській.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Як повідомлялось, в Україні у найближчі п'ять діб, 13-18 січня, прогнозується поступове підвищення температури. Морози почнуть відступати з понеділка.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що до України повертається "європейська" зима.
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