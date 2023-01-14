UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обережно! Завтра в декількох регіонах очікується сильний туман

Фото: завтра в декількох регіонах очікується сильний туман (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 15 січня, в частині областей України очікується сильний туман. Видимість не більше 500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"15 січня в Україні, крім північних та східних областей, туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сильний туман очікується у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Херсонській.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як повідомлялось, в Україні у найближчі п'ять діб, 13-18 січня, прогнозується поступове підвищення температури. Морози почнуть відступати з понеділка.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що до України повертається "європейська" зима.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода