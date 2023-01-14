Осторожно! Завтра в нескольких регионах ожидается сильный туман

В воскресенье, 15 января, в части областей Украины ожидается сильный туман. Видимость не более 500 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"15 января в Украине, кроме северных и восточных областей, туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
В частности, сильный туман ожидается в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Черновицкой, Херсонской.
Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Как сообщалось, в Украине в ближайшие пять суток, 13-18 января, прогнозируется постепенное повышение температуры. Морозы станут отступать с понедельника.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украину возвращается "европейская" зима. В дальнейшем в стране ожидается потепление.
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