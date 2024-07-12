Осторожный прогноз. Синоптик предположила, когда жара в Украине может ослабнуть

От жары в Украине страдают большинство регионов. Однако когда и где именно температура воздуха может снизиться?

РБК-Украина рассказывает, что известно о причинах текущих погодных условий в Украине и когда жара может хоть немного пойти на убыль.

Чем обусловлена жаркая погода

По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, жаркая погода в Украине обусловлена мощным антициклоном, блокирующим поступление на территорию нашей страны более свежего или влажного воздуха.

Ранее в комментарии РБК-Украина она объясняла, что жара переносится южными воздушными потоками и "усиливается" антициклоном (областью высокого атмосферного давления).

"Он мешает проникновению атмосферных фронтов с запада и севера, которые могли бы принести более прохладный или влажный воздух", - рассказывала эксперт.

Учитывая это, спрогнозировать ослабление жары может быть достаточно сложно.

"Жара пока продолжается, да еще и набирает обороты... Пиковые дни жары - с 13 по 16 июля", - добавила синоптик.

Погодные условия в Европе по состоянию на 15 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Когда жара может отступить

Недавно Диденко сделала "осторожный прогноз", исходя из которого "постепенное ослабление жары ожидается с 20 июля".

По ее словам, в период 19-20 июля вероятно ослабление температурных показателей:

в западных областях

в северных областях

в Винницкой области

"Температура воздуха снизится в этих областях до +25+30 градусов", - уточнила эксперт.

Между тем юг, восток и значительная часть центральных областей Украины могут ощущать чрезвычайную жару еще на протяжении длительного времени.

Кроме того, согласно информации специалиста, в субботу, 13 июля, температура может снизиться на несколько градусов в Сумской и Харьковской областях.

Прогностическая диаграмма для Киева (инфографика: facebook.com/tala.didenko)

Что говорят в Укргидрометцентре

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни - субботу и воскресенье - в Украине будет удерживаться сухая и жаркая погода.

Кратковременные дожди с грозами возможны:

13-14 июля - на крайнем западе страны

15 июля - в западных областях

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять 20-25 градусов Цельсия.

Днем - 35-39 градусов выше нуля.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - местами чрезвычайная жара с температурой воздуха 40-41°.

Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.