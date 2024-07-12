Осторожный прогноз. Синоптик предположила, когда жара в Украине может ослабнуть
От жары в Украине страдают большинство регионов. Однако когда и где именно температура воздуха может снизиться?
РБК-Украина рассказывает, что известно о причинах текущих погодных условий в Украине и когда жара может хоть немного пойти на убыль.
Чем обусловлена жаркая погода
По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, жаркая погода в Украине обусловлена мощным антициклоном, блокирующим поступление на территорию нашей страны более свежего или влажного воздуха.
Ранее в комментарии РБК-Украина она объясняла, что жара переносится южными воздушными потоками и "усиливается" антициклоном (областью высокого атмосферного давления).
"Он мешает проникновению атмосферных фронтов с запада и севера, которые могли бы принести более прохладный или влажный воздух", - рассказывала эксперт.
Учитывая это, спрогнозировать ослабление жары может быть достаточно сложно.
"Жара пока продолжается, да еще и набирает обороты... Пиковые дни жары - с 13 по 16 июля", - добавила синоптик.
Погодные условия в Европе по состоянию на 15 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)
Когда жара может отступить
Недавно Диденко сделала "осторожный прогноз", исходя из которого "постепенное ослабление жары ожидается с 20 июля".
По ее словам, в период 19-20 июля вероятно ослабление температурных показателей:
- в западных областях
- в северных областях
- в Винницкой области
"Температура воздуха снизится в этих областях до +25+30 градусов", - уточнила эксперт.
Между тем юг, восток и значительная часть центральных областей Украины могут ощущать чрезвычайную жару еще на протяжении длительного времени.
Кроме того, согласно информации специалиста, в субботу, 13 июля, температура может снизиться на несколько градусов в Сумской и Харьковской областях.
Прогностическая диаграмма для Киева (инфографика: facebook.com/tala.didenko)
Что говорят в Укргидрометцентре
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни - субботу и воскресенье - в Украине будет удерживаться сухая и жаркая погода.
Кратковременные дожди с грозами возможны:
- 13-14 июля - на крайнем западе страны
- 15 июля - в западных областях
Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять 20-25 градусов Цельсия.
Днем - 35-39 градусов выше нуля.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - местами чрезвычайная жара с температурой воздуха 40-41°.
Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах первых дней июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.
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