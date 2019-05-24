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Объемы строительства в Украине выросли почти на треть

Новости » Экономика    24.05.2019 - 17:01
Объемы строительства в Украине выросли почти на треть
Фото: строительство (РБК-Украина)

Темпы роста ускоряются

Объемы строительства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 30,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-апреле рост составил 28,1%.

Объемы строительства в Украине выросли почти на треть

ukrstat.gov.ua

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-апреле 2019 года составил 38,6 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 79,3% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 12,1% и 8,6% соответственно.

Напомним, объемы строительства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 28,9%. По данным Госстата, в январе-апреле рост составил 24,3%.

Отметим, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2019 года повысился по сравнению с I кварталом года на 1,2 п.п. и составляет минус 5,3%.  индикатор делового климата в промышленности снизился по сравнению с I кварталом на 0,2 п.п. и составил плюс 0,6%.

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