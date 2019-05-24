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Обсяги будівництва в Україні зросли майже на третину

Новини » Економіка    24.05.2019 - 17:01
Обсяги будівництва в Україні зросли майже на третину
Фото: будівництво (РБК-Україна)

Темпи зростання прискорюються

Обсяги будівництва у квітні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 30,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, в січні-квітні зростання склало 28,1%.

Обсяги будівництва в Україні зросли майже на третину

ukrstat.gov.ua

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-квітні 2019 року склав 38,6 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 79,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти - 12,1% і 8,6% відповідно.

Нагадаємо, обсяги будівництва у квітні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,9%. За даними Держстату, в січні-квітні зростання склав 24,3%.

Відзначимо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом року на 1,2 в.п. і складає мінус 5,3%. індикатор ділового клімату в промисловості знизився в порівнянні з I кварталом на 0,2 в.п. і склав плюс 0,6%.

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