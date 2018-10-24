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Объемы строительства в сентябре сократились на 1%, - Госстат

Новости » Экономика    24.10.2018 - 12:41
Фото: новостройка (РБК-Украина)
Фото: новостройка (РБК-Украина)

Строительная отрасль сокращается

Объемы строительства в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократились на 1,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года объемы строительства выросли на 5,4%.

Объемы строительства в сентябре сократились на 1%, - Госстат

Как отметили в Госстате, в январе-сентябре 2018 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 86,5 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 74,9% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 16,1% и 9,0% соответственно.

Напомним, что в сентябре 2018 года объемы промышленного производства в Украине снизились в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%.

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