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Объемы потребления газа в Днепре выросли на 7%

НовостиЭнергетика    18.06.2018 - 16:03
Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Фото: газовый вентиль (УНИАН)

Рост объемов потребления газа специалисты компании фиксируют среди промышленных предприятий

За пять месяцев 2018 года ПАО "Днепрогаз" протранспортировало 453,2 млн куб. м газа. Это почти на 7% (29,3 млн куб. м) больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Снижение потребления зафиксировано только среди бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рост объемов потребления газа специалисты компании фиксируют среди промышленных предприятий. За пять месяцев текущего года они увеличились на 13,6% или на 18 млн куб. м.

Практически не изменилось использование газа бытовыми потребителями. Снижение составило 2,7% или 4,3 млн куб. м. Теплоснабжающие предприятия увеличили объемы потребленного энергоресурса на 15,2 млн куб. м (12,6%). Этот прирост поясняется холодными погодными условиями в марте текущего года.

"ПАО "Днепрогаз" получает 56 коп. за распределение каждого кубометра природного газа. Из них только 13 копеек направляется на функционирование аварийно-диспетчерской службы, организацию работы центров обслуживания клиентов, установку, замену и поверку счетчиков и обслуживание сетей. Это приводит к снижению уровня надежности и безопасности газотранспортной системы", - объясняет коммерческий директор компании Игорь Маньковский.

Тарифная выручка "Днепрогаза", которая формируется за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 367,4 млн гривен. Однако установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов компании, из-за чего расходы превысили выручку. Так, по итогам 2017 года убытки предприятия составили 39 млн гривен.

Средняя зарплата персонала компании остается на 40% ниже средней заработной платы по отрасли. Это обусловливает отток квалифицированных кадров и приводит к проблемам с содержанием газопроводов в надлежащем состоянии, выполнением программ по их модернизации, а самое главное, обеспечением бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей.

В этом году специалисты ПАО "Львовгаз" уже обследовали почти 4 тыс. км газовых сетей области ПАО "Черновцыгаз" проводит тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"
Теги публикации: ФК Днепр, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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