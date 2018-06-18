Обсяги споживання газу в Дніпрі зросли на 7%

Зростання обсягів споживання газу фахівці компанії фіксують серед промислових підприємств

За п'ять місяців 2018 року ПАТ "Дніпрогаз" протранспортувало 453,2 млн куб. м газу. Це майже на 7% (29,3 млн куб. м) більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Зниження споживання зафіксовано тільки серед побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зростання обсягів споживання газу фахівці компанії фіксують серед промислових підприємств. За п'ять місяців поточного року вони збільшилися на 13,6% або на 18 млн куб. м.

Практично не змінилося використання газу побутовими споживачами. Зниження склало 2,7% або 4,3 млн куб. м. Теплопостачальні підприємства збільшили обсяги спожитого палива на 15,2 млн куб. м (12,6%). Цей приріст пояснюється холодними погодними умовами в березні поточного року.

"ПАТ "Дніпрогаз" отримує 56 коп. за розподіл кожного кубометра природного газу. З них лише 13 копійок направляється на функціонування аварійно-диспетчерської служби, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміну та повірку лічильників та обслуговування мереж. Це призводить до зниження рівня надійності і безпеки газотранспортної системи", - пояснює комерційний директор компанії Ігор Маньковський.

Тарифна виручка "Дніпрогазу", яка формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, в минулому році склала 367,4 млн гривень. Однак встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії, з-за чого витрати перевищили виручку. Так, за підсумками 2017 року збитки підприємства склали 39 млн гривень.

Середня зарплата персоналу компанії залишається на 40% нижче середньої заробітної плати по галузі. Це зумовлює відплив кваліфікованих кадрів і призводить до проблем з вмістом газопроводів в належному стані, виконанням програм по їх модернізації, а найголовніше, забезпеченням безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів.