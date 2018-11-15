Объемы потребления газа в Днепре выросли почти на 3%

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Рост объемов газопотребления специалисты "Днепрогаза" фиксируют среди промышленных и теплоснабжающих предприятий

За 10 месяцев 2018 года ПАО "Днепрогаз" протранспортировало 602,3 млн куб. м газа, что на 2,6% (15,3 млн куб. м) превысило объемы потребления по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рост объемов газопотребления на 9,6% или на 22,8 млн куб. м специалисты компании фиксируют среди промышленных предприятий. Уменьшили объемы потребленного газа бытовые потребители, использовав на 15,6 млн куб. м (7,6%) меньше газа. Теплоснабжающие предприятия нарастили объемы потребленного энергоресурса на 7,8 млн куб. м (6%), что обусловлено низкой температурой в марте текущего года.

"Тариф на распределение природного газа, утвержденный для ПАО "Днепрогаз" государственным регулятором, составляет 56 коп. за кубометр распределенного газа. Из них только 13 копеек направляется на функционирование аварийных служб, организацию работы центров обслуживания клиентов, установку, замену и поверку счетчиков и обслуживание сетей. Поэтому это приводит к снижению уровня надежности и безопасности газотранспортной системы", - объясняет финансовый директор компании Лилия Кузнецова.

Тарифная выручка "Днепрогаза", которая формируется за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 367,4 млн гривен. Однако установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов компании, за что затраты превысили выручку. По итогам 2017 года убытки предприятия составили 39 млн гривен.

Несмотря на повышение цены газа для бытовых потребителей с 1 ноября 2018 года, тариф на распределение для ПАО "Днепрогаз", который должен обеспечивать стабильную работу газопроводов Днепра и Днепровского района и учет газа, не пересматривался уже в течение трех лет. Для обеспечения безаварийного функционирования почти 5,5 тыс. км распределительных газовых сетей города требуются специалисты высокого уровня квалификации. Однако из-за низкой заработной платы в течение 2018 года с предприятия уволилось 216 квалифицированных работников, что ставит под угрозу бесперебойное и безаварийное газоснабжение клиентов компании.