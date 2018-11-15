Обсяги споживання газу в Дніпрі зросли майже на 3%

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Зростання обсягів газоспоживання спеціалісти "Дніпрогазу" фіксують серед промислових та теплопостачальних підприємств

За 10 місяців 2018 року ПАТ "Дніпрогаз" протранспортувало 602,3 млн куб. м газу, що на 2,6% (15,3 млн куб. м) перевищило обсяги споживання порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зростання обсягів газоспоживання на 9,6% або на 22,8 млн куб. м спеціалісти компанії фіксують серед промислових підприємств. Зменшили обсяги спожитого газу побутові споживачі, використавши на 15,6 млн куб. м (7,6%) менше газу. Теплопостачальні підприємства наростили обсяги спожитого енергоресурсу на 7,8 млн куб. м (6%), що обумовлено низькою температурою у березні поточного року.

"Тариф на розподіл природного газу, затверджений для ПАТ "Дніпрогаз" державним регулятором, складає 56 коп. за кубометр розподіленого газу. З них лише 13 копійок направляється на функціонування аварійних служб, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміну та повірку лічильників та обслуговування мереж. Тому це призводить до зниження рівня надійності та безпеки газотранспортної системи", - пояснює фінансовий директор компанії Лілія Кузнецова.

Тарифна виручка "Дніпрогазу", яка формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, в минулому році склала 367,4 млн гривень. Однак встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії, через що витрати перевищили виручку. За підсумками 2017 року збитки підприємства склали 39 млн гривень.

Незважаючи на підвищення ціни газу для побутових споживачів з 1 листопада 2018 року, тариф на розподіл для ПАТ "Дніпрогаз", який має забезпечувати стабільну роботу газопроводів Дніпра та Дніпровського району та облік газу, не переглядався вже протягом трьох років. Для забезпечення безаварійного функціонування майже 5,5 тис. км розподільних газових мереж міста потребуються спеціалісти високого рівня кваліфікації. Однак через низьку заробітну плату впродовж 2018 року з підприємства звільнилось 216 кваліфікованих працівників, що ставить під загрозу безперебійне та безаварійне газопостачання клієнтів компанії.