Объемы потребления газа в Черновицкой области уменьшились на 3,2%

Показатели роста зафиксированы в промышленных и теплоснабжающих предприятий, а также религиозных организаций

По итогам І полугодия 2018 года потребление природного газа в Черновицкой области уменьшилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Уменьшение объемов протранспотрованого природного газа зафиксировано для категории бытовых потребителей и бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черновцыгаз".

За шесть месяцев 2018 года компания транспортировала 212,4 млн куб. м газа. Это на 7 млн куб. м меньше, чем в І полугодии 2017 года. Уменьшение объемов потребления газа зафиксировано для категории бытовых потребителей и бюджетной сферы. В частности, население области потребило природного газа на 9 млн куб. м, или на 5,1 % меньше, чем в прошлом году. Бюджетные организации, в сравнении с 2017 годом, уменьшили показатели потребления на 172,7 тыс. куб. м или на 2%.

Показатели роста зафиксированы в промышленных и теплоснабжающих предприятий, а также религиозных организаций. Промышленные предприятия и теплоснабжающие организации увеличили потребление на 122 тыс. куб. м и 1,6 млн куб. м, или на 1,3% и 6,4% соответственно. Увеличение объемов потребления зафиксировано и для религиозных организаций, для которых прирост в 2018 году составил 67 тыс. куб. м или ж вырос на 7,8%.

"Даже незначительное уменьшение распределения природного газа, влияет на деятельность нашего предприятия в целом. Ведь за распределение каждого кубометра природного газа ПАО "Черновцыгаз" получает всего 72 копейки из стоимости 1 кубометра газа. Именно из этих поступлений финансируется инвестиционная программа предприятия, функционирование аварийно-диспетчерской службы, поверка счетчиков и обслуживание сетей", - отмечает Председатель правления ПАО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Тарифная выручка "Черновцыгаза", которая формируется за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 254,5 млн грн(без НДС). Однако установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов компании, за что расходы значительно превышают поступления. Так, за 5 месяцев текущего года убытки предприятия от лицензионной деятельности составили уже 40,3 млн грн.

Ситуацию осложняют еще и долги за распределенный природный газ. По состоянию на 11.07.2018 года задолженность бюджетных организаций составляет 36,2 тыс. грн, промышленная сфера задолжало 82,7 тыс. грн. Наибольшая задолженность у МКП "Черновцытеплокоммунэнерго", а это 8,9 млн грн без учета штрафных санкций. Сейчас это дело находится в суде.