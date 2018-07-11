Обсяги споживання газу в Чернівецькій області зменшилися на 3,2%

Показники зростання зафіксовано у промислових та теплопостачальних підприємств, а також релігійних організацій

За підсумками І півріччя 2018 року споживання природного газу в Чернівецькій області зменшилося на 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Зменшення обсягів протранспотрованого природного газу зафіксовано для категорії побутових споживачів та бюджетної сфери. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Чернівцігаз".

За шість місяців 2018 року компанія протранспортувала 212,4 млн куб. м газу. Це на 7 млн куб. м менше, ніж в І півріччі 2017 року. Зменшення обсягів споживання газу зафіксовано для категорії побутових споживачів та бюджетної сфери. Зокрема, населення області спожило природного газу на 9 млн куб. м або на 5,1 % менше, ніж у минулому році. Бюджетні організації, в порівнянні з 2017 роком, зменшили показники споживання на 172,7 тис. куб. м або на 2%.

Показники зростання зафіксовано у промислових та теплопостачальних підприємств, а також релігійних організацій. Промислові підприємства та теплопостачальні організації збільшили споживання на 122 тис. куб. м та 1,6 млн куб. м або на 1,3% та 6,4% відповідно. Збільшення обсягів споживання зафіксовано і для релігійних організацій, для яких приріст у 2018 році склав 67 тис. куб. м або ж зріс на 7,8%.

"Навіть незначне зменшення розподілу природного газу, впливає на діяльність нашого підприємства в цілому. Адже за розподіл кожного кубометра природного газу ПАТ "Чернівцігаз" отримує всього 72 копійки з вартості 1 кубометру газу. Саме з цих надходжень фінансується інвестиційна програма підприємства, функціонування аварійно-диспетчерської служби, повірка лічильників та обслуговування мереж", - зазначає Голова правління ПАТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Тарифна виручка "Чернівцігазу", яка формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, у минулому році склала 254,5 млн грн(без ПДВ). Однак встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії, через що витрати значно перевищують надходження. Так, за 5 місяців поточного року збитки підприємства від ліцензійної діяльності склали вже 40,3 млн грн.

Ситуацію ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Станом на 11.07.2018 року заборгованість бюджетних організацій складає 36,2 тис. грн, промислова сфера боргує 82,7 тис. грн. Найбільша заборгованість у МКП "Чернівцітеплокомуненерго", а це 8,9 млн грн без врахування штрафних санкцій. Наразі ця справа перебуває в суді.