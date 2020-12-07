Объемы ипотечного кредитования выросли до максимума за два года

В октябре 2020 украинскими банками было выдано 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года, когда впервые был проведен опрос НБУ.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным опроса, по сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года - на 6%.

Также вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в сентябре 2020 года он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре - 741 тыс. грн. Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, вторичной - 730 тыс. грн.

Опрос банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Более 85% новых сделок (2,4 млрд грн) за первые 10 месяцев 2020 года заключили пять банков.

Напомним, в октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3%, на первичном - 17,2% годовых.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.