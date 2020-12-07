Обсяги іпотечного кредитування зросли до максимуму за два роки

У жовтні 2020 українськими банками було видано 662 іпотечних кредити на загальну суму 491 млн грн. Це найвищий місячний показник, починаючи з грудня 2018 року, коли вперше було проведене опитування НБУ.

Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

За даними опитування, порівняно з жовтнем 2019 року обсяг видачі нових іпотечних кредитів збільшився на 82%, а порівняно з вереснем 2020 року - на 6%.

Також зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у вересні 2020 року він становив близько 700 тис. грн, то в жовтні - 741 тис. грн. Наразі середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 830 тис. грн, вторинної - 730 тис. грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Більше 85% нових угод (2,4 млрд грн) за перші 10 місяців 2020 року уклали п’ять банків.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3%, на первинному - 17,2% річних.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.