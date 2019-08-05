Объемы импорта угля РФ в Украину упали более чем на 85%

Данные российской статистики свидетельствуют, что после введения правительством России торговых ограничений на поставку угля в Украину объемы импорта сократились до 85,3% за месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса России свидетельствуют, что экспорт российского угля в Украине в июне сократился на 85,3% (или на 750 тысяч тонн) - до 129 300 тонн. Так, за полгода поставки сократились на 11,1% (или на 556 тысяч тонн) - до 4,9 млн тонн.

"Таким образом, за январь-май поставки угля в Украину росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд", - пишут российские СМИ.

Так, уголь вывозился с шахт Ростовской и Кемеровской областей. Согласно торговых санкций РФ, для того, чтобы и дальше продолжать поставлять уголь в Украину, российским производителям необходимо получить "специальное разрешение", которое выдается сроком на 1 месяц.

Указано также, что часть угля из РФ до сих пор продолжают поставлять через территорию Беларуси, о чем свидетельствует наращивание объемов поставок угля из Беларуси в нашу страну. Таким образом российские поставщики избегают необходимости получения специальных разрешений.

Напомним, в феврале сообщалось, что Украина может получать уголь из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через территорию Беларуси. Так, по официальной статистике Белстата, за прошлый год экспорт каменного угля в Украину вырос в 980 раз, антрацита - в 340 раз. И это при том, что в Беларуси нет своих месторождений, кроме бурого угля.

Как писало РБК-Украина, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированного Донбасса.

При этом глава МИД Павел Климкин также заявлял, что РФ продает уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.