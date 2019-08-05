Обсяги імпорту вугілля РФ до України упали на понад 85%

Дані російської статистики свідчать, що після запровадження урядом Росії торговельних обмежень на постачання вугілля до України обсяги імпорту скоротилися до 85,3% за місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, дані Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу Росії свідчать, що експорт російського вугілля в Україну у червні скоротився на 85,3% (або на 750 тисяч тон) - до 129,3 тисяч тон. Так, за півроку поставки скоротились на 11,1% (або на 556 тисяч тон) - до 4,9 млн тон.

"Таким чином, за січень-травень поставки вугілля в Україну зростали, і тільки динаміка червня перекреслила цей тренд", - пишуть російські ЗМІ.

Так, вугілля вивозилось з шахт Ростовської та Кемеровської областей. Відповідно до торговельних санкцій РФ, для того, щоб і надалі продовжувати постачати вугілля до України, російським виробникам необхідно отримати "спеціальний дозвіл", який видається строком на 1 місяць.

Вказано також, що частину вугілля з РФ надалі продовжують постачати через територію Білорусі, про що свідчить нарощення обсягів постачання вугілля з Білорусі до нашої країни. Таким чином російські постачальники уникають необхідності отримання спецдозволів.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що Україна може отримувати вугілля з окупованих районів Донецької та Луганської областей через територію Білорусі. Так, за офіційною статистикою Белстата, за минулий рік експорт кам'яного вугілля в Україну зріс у 980 разів, антрациту - в 340 разів. І це при тому, що в своїх Білорусі немає родовищ, крім бурого вугілля.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що Росія щорічно вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованого Донбасу.

При цьому глава МЗС Павло Клімкін також заявляв, що РФ продає вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини і Польщі.