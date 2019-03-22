Обсяги газу в ПСГ перевищують торішній рівень

Ілюстративне фото (naftogaz.com)

Нафтогаз оприлюднив дані на 20 березня

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень скоротилися на 189 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, станом на 20 березня 2019 року обсяги газу в ПСГ становлять 9,0 млрд куб. м, що на 0,6 млрд кубометрів більше, ніж рік тому (8,4 млрд кубометрів).

Як відзначили в прес-службі, обсяги газу в ПСГ достатні для стабільного проходження опалювального сезону.

naftogaz.com

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія увійшла в опалювальний сезон з рекордно високими запасами газу в ПСГ, що дозволяє мінімізувати закупівлі в період високих цін. "Діємо у відповідності з нашим планом управління запасами і оборотним капіталом, запаси в сховищах - на достатньому рівні", - зазначив він.