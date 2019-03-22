ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обсяги газу в ПСГ перевищують торішній рівень

Новини » Енергетика    22.03.2019 - 21:45
Обсяги газу в ПСГ перевищують торішній рівень
Ілюстративне фото (naftogaz.com)

Нафтогаз оприлюднив дані на 20 березня

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень скоротилися на 189 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, станом на 20 березня 2019 року обсяги газу в ПСГ становлять 9,0 млрд куб. м, що на 0,6 млрд кубометрів більше, ніж рік тому (8,4 млрд кубометрів).

Як відзначили в прес-службі, обсяги газу в ПСГ достатні для стабільного проходження опалювального сезону.

Обсяги газу в ПСГ перевищують торішній рівень

naftogaz.com

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія увійшла в опалювальний сезон з рекордно високими запасами газу в ПСГ, що дозволяє мінімізувати закупівлі в період високих цін. "Діємо у відповідності з нашим планом управління запасами і оборотним капіталом, запаси в сховищах - на достатньому рівні", - зазначив він.

Посольство США критикує "несподівану зміну" статуту "Нафтогазу"
Новини України ПХГгазНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся