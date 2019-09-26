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Обсяги газу у сховищах зросли до рекорду за останнє десятиліття

Новини » Економіка    26.09.2019 - 11:52
Обсяги газу у сховищах зросли до рекорду за останнє десятиліття
Ілюстративне фото (УНІАН)

Україна готується до зими і нарощує обсяги газу у сховищах

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 26 вересня досягли 20,1 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу" у Facebook.

За даними компанії, обсяг у20,1 млрд кубометрів є найбільшим показником на цю дату з 2010 року.

Як заначили в "Укртрансгазі", у зв'язку із досягнням розрахункових обсягів припинено закачування блакитного палива на шести (з десяти) ПСГ. Наразі природній газ закачується до Більче-Волицького, Угерського, Дашавського та Богородчанського ПСГ в режимі 65 млн кубометрів на добу.

Уже 288 компаній активно користуються послугами Укртрансгазу по зберіганню обсягів газу в ПСГ, з них 32 трейдери зберігають 6,7 млрд куб м газу в режимі "митного складу", повідомили в "Укртрансгазі".

Обсяги газу у сховищах зросли до рекорду за останнє десятиліття

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу (ПСГ) України 21 млрд кубометрів газу.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

"Нафтогаз" запропонував ОСББ газ на зиму за фіксованою ціною Коболєв: запасів газу вистачить на випадок припинення транзиту з Росії
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