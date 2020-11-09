Объем наличных в обращении с начала года вырос более чем на 90 млрд гривен

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

НБУ печатает гривну ускоренными темпами

По состоянию 1 октября 2020 года в наличном обращении Украины находилось наличных денег на сумму 515,8 млрд грн. С начала этого года денежная наличность в обращении выросла на 90,8 млрд грн, или на 21,4%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным пресс-службы, в обращении находилось банкнот на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет на 3 млрд грн (13,5 млрд штук).

"Основной фактор роста наличных денег в обращении - уменьшение денежных поступлений в кассы банков по платежным карточкам, за приобретенную иностранную валюту и торговой выручки", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, объем поступлений наличных денег в кассы банков за девять месяцев 2020 года составил 1525,4 млрд грн. Это на 9,5% меньше, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обращении Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн. За второй квартал объем наличности вырос на 14,6% или на 62,1 млрд гривен.

Отметим, НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики.