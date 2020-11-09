Обсяг готівки в обігу з початку року зріс більш ніж на 90 млрд гривень

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

НБУ друкує гривню прискореними темпами

Станом 1 жовтня 2020 року в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 515,8 млрд грн. З початку цього року готівка в обігу зросла на 90,8 млрд грн або на 21,4%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними прес-служби, в обігу перебувало банкнот на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет на 3 млрд грн (13,5 млрд штук).

"Основний фактор зростання готівки в обігу - зменшення готівкових надходжень до кас банків за платіжними картками, за придбану іноземну валюту та торговельної виручки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг надходжень готівки до кас банків України за дев’ять місяців 2020 року становив 1525,4 млрд грн. Це на 9,5% менше, якщо порівнювати з минулорічними показниками.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн. За другий квартал обсяг готівки зріс на 14,6% або на 62,1 млрд гривень.

Відзначимо, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже знаходиться у фазі м'якою монетарної політики.