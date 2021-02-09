Объем импорта электроэнергии из РФ превысил 300 млн киловатт-часов с начала 2021, - нардеп

"Ежедневная рубрика: "За сколько продают Украину". Продолжаю информировать сколько денег Украина ежедневно платит путинскому режиму. Второй день держим темп по 1 млн долларов. Сегодня объем импорта превысил 300 млн кВт часов с начала года", - сообщила нардеп.

Она отметила, что эти средства ежедневно вымываются с украинского рынка и направляются на финансирование войны против Украины.

"Напомню, эти средства идут не на зарплаты украинским энергетикам, они попадают в карманы тех, кто уже седьмой год ведет войну против нашего государства", - сказала Буймистер.