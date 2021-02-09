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Обсяг імпорту електроенергії з РФ перевищив 300 млн кіловат-годин з початку 2021, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Україна упродовж останнього тижня щодоби платить Росії по 1 млн доларів за поставки електричної енергії. У цілому ж, обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер у Facebook.

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"Щоденна рубрика: "За скільки продають Україну". Продовжую інформувати скільки грошей Україна щодня платить путінському режиму. Другий день тримаємо темп по 1 млн доларів. Сьогодні обсяг імпорту перевищив 300 млн кВт годин з початку року", - повідомила нардеп.

Вона наголосила, що ці кошти щоденно вимиваються з українського ринку і направляються на фінансування війни проти України.

"Нагадаю, ці кошти ідуть не на зарплати українським енергетикам, потрапляють у кишені тих, хто вже сьомий рік веде війну проти нашої держави", - підсумувала Буймістер.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт струму з Росії в лютому 2021 року. З початку місяця щоденні поставки зросли в 3,5 рази.

Окрім того, російська електроенергії по 13-14 млн кВт годин поступає в Україну через Білорусь.

Сумарний обсяг імпорту уже еквівалентний повноцінній роботі двох атомних енергоблоків Рівненської АЕС.

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