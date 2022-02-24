Объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины работают без перебоев, - "Нафтогаз"

Как отмечается в сообщении, АО "Укргаздобыча" продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. За текущие сутки повреждений объектов в результате обстрелов не зафиксировано.

Вместе с тем, на данный момент принято решение об остановке работы тех объектов, которые расположены в Луганской области вблизи линии разграничения: УКПГ Лобачевская, Боровское, Капитановское, Муратовское, Ольховское 1-2, неподалеку от которых ведутся военные действия. Проводится эвакуация сотрудников с объектов в зоне наивысшего риска.

Диспетчеры ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" выполняют свои функции по приему-передаче природного газа контрагентам удаленно. Нарушений в работе нет.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, а также все руководители национальной компании работают в Киеве, добавили в пресс-службе.