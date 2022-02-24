Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв, - "Нафтогаз"

Як зазначається в повідомленні, АТ "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об’єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об’єктів внаслідок обстрілів не зафіксовано.

Разом з тим, на даний момент прийняте рішення про зупинку роботи тих об’єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування: УКПГ Лобачівська, Борівське, Капітанівське, Муратівське, Вільхівське 1-2, неподалік від яких ведуться військові дії. Проводиться евакуація співробітників з об’єктів у зоні найвищого ризику.

Диспетчери ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" виконують свої функції з прийому-передачі природного газу контрагентам віддалено. Порушень у роботі немає.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, а також всі керівники національної компанії працюють в Києві, додали в прес-службі.