RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв, - "Нафтогаз"

Автор: Олександр Білоус

Всі об’єкти АТ "Укртранснафти" та АТ "Укртрансгаз" вранці 24 лютого працюють в штатному режимі. Об’єкти нафтогазової інфраструктури України наразі не піддаються системним обстрілам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НАК.

Як зазначається в повідомленні, АТ "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об’єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об’єктів внаслідок обстрілів не зафіксовано.

Разом з тим, на даний момент прийняте рішення про зупинку роботи тих об’єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування: УКПГ Лобачівська, Борівське, Капітанівське, Муратівське, Вільхівське 1-2, неподалік від яких ведуться військові дії. Проводиться евакуація співробітників з об’єктів у зоні найвищого ризику.

Диспетчери ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" виконують свої функції з прийому-передачі природного газу контрагентам віддалено. Порушень у роботі немає.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, а також всі керівники національної компанії працюють в Києві, додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні через те, що Росія почала повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює у нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об'єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України