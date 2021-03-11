Объекты Евро-2012: Кабмин разработал план решения вопроса долгов

Он отметил, что с 2016 года были разработаны ряд нормативно-правовых актов, которые предусматривали механизмы завершения проектов и достройки объектов инфраструктуры.

Укринфрапроект разработал план касательно возможного завершения строительства проектов объектов инфраструктуры аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого. В рамках него предусматривается механизм частичного урегулирования вопроса долгов ряда субъектов государственного и коммунального сектора. Среди них "Западинфрапроект", у которого долги перед ГП "Фининпро".

Отмечается, что ряд мероприятий, прописанные для решения проблем по львовскому аэропорту, возможно будет применить и к другим объектам во Львове. Среди них стадионы "Скиф" и "Арена Львов".

Также Госагентство инфраструктурных проектов Украины предложило создать на 2022-24 года программу аудита некоторых инфраструктурных проектов, которые готовили для Евро-2012.