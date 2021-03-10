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Правительство передало на приватизацию еще восемь предприятий

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 13:48
Правительство передало на приватизацию еще восемь предприятий Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий. Они будут выставлены на приватизацию.

Постановление принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube.

в Соответствии с постановлением, в управление ФГИ передаются следующие предприятия:

  • Государственное предприятие "Экотрансэнерго"
  • Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
  • Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
  • Государственное предприятие "Полупановский карьер"
  • Государственное предприятие "Держинформаналитика"
  • Государственное учреждение "Партнерский фонд"
  • Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг"

Напомним, 12серпня 2020 году правительство передало Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий. В ходе заседания правительства из перечня исключили несколько важных предприятий.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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