Правительство передало на приватизацию еще восемь предприятий
Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий. Они будут выставлены на приватизацию.
Постановление принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube.
в Соответствии с постановлением, в управление ФГИ передаются следующие предприятия:
- Государственное предприятие "Экотрансэнерго"
- Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
- Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
- Государственное предприятие "Полупановский карьер"
- Государственное предприятие "Держинформаналитика"
- Государственное учреждение "Партнерский фонд"
- Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг"
Напомним, 12серпня 2020 году правительство передало Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий. В ходе заседания правительства из перечня исключили несколько важных предприятий.
По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.