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Об'єкти Євро-2012: Кабмін розробив план вирішення питання боргів

Автор: Роман Тверденко

У Кабміні розробили план погашення боргів, що залишилися після будівництва об'єктів інфраструктури для чемпіонату Європи 2012 року. Також частина об'єктів хочуть добудувати.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

Він зазначив, що з 2016 року було розроблено ряд нормативно-правових актів, які передбачали механізми завершення проектів та добудови об'єктів інфраструктури.

Укрінфрапроект розробив план щодо можливого завершення проектів будівництва об'єктів інфраструктури аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. В рамках нього передбачається механізм часткового врегулювання питання боргів низки суб'єктів державного і комунального сектору. Серед них "Західінфрапроєкт", у якого борги перед ДП "Фінінпро".

Наголошується, що ряд заходів, прописані для вирішення проблем по львівському аеропорту, можливо буде застосувати і до інших об'єктів у Львові. Серед них стадіони "Скіф" та "Арена Львів".

Також Держагентство інфраструктурних проектів України запропонувало створити на 2022-24 року програму аудиту деяких інфраструктурних проектів, які готували для Євро-2012.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України передав до сфери управління Фонду державного майна ще вісім підприємств. Вони будуть виставлені на приватизацію.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЛьвів
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