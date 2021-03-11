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Объекты Евро-2012: Кабмин разработал план решения вопроса долгов

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 20:13
Объекты Евро-2012: Кабмин разработал план решения вопроса долгов Фото: аэропорт "Львов" (lwo.aero)
Автор: Роман Тверденко

В Кабмине разработали план погашения долгов, оставшихся после стройки объектов инфраструктуры для чемпионата Европы 2012 года. Также часть объектов хотят достроить.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, что с 2016 года были разработаны ряд нормативно-правовых актов, которые предусматривали механизмы завершения проектов и достройки объектов инфраструктуры.

Укринфрапроект разработал план касательно возможного завершения строительства проектов объектов инфраструктуры аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого. В рамках него предусматривается механизм частичного урегулирования вопроса долгов ряда субъектов государственного и коммунального сектора. Среди них "Западинфрапроект", у которого долги перед ГП "Фининпро".

Отмечается, что ряд мероприятий, прописанные для решения проблем по львовскому аэропорту, возможно будет применить и к другим объектам во Львове. Среди них стадионы "Скиф" и "Арена Львов".

Также Госагентство инфраструктурных проектов Украины предложило создать на 2022-24 года программу аудита некоторых инфраструктурных проектов, которые готовили для Евро-2012.

Напомним, Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий. Они будут выставлены на приватизацию.

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