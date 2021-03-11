Об'єкти Євро-2012: Кабмін розробив план вирішення питання боргів

У Кабміні розробили план погашення боргів, що залишилися після будівництва об'єктів інфраструктури для чемпіонату Європи 2012 року. Також частина об'єктів хочуть добудувати.

Він зазначив, що з 2016 року було розроблено ряд нормативно-правових актів, які передбачали механізми завершення проектів та добудови об'єктів інфраструктури.

Укрінфрапроект розробив план щодо можливого завершення проектів будівництва об'єктів інфраструктури аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. В рамках нього передбачається механізм часткового врегулювання питання боргів низки суб'єктів державного і комунального сектору. Серед них "Західінфрапроєкт", у якого борги перед ДП "Фінінпро".

Наголошується, що ряд заходів, прописані для вирішення проблем по львівському аеропорту, можливо буде застосувати і до інших об'єктів у Львові. Серед них стадіони "Скіф" та "Арена Львів".

Також Держагентство інфраструктурних проектів України запропонувало створити на 2022-24 року програму аудиту деяких інфраструктурних проектів, які готували для Євро-2012.