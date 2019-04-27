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У Конгресі США обурені через російські паспорти на Донбасі

Новини » Політика    27.04.2019 - 03:21
У Конгресі США обурені через російські паспорти на Донбасі
Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Впливові сенатори та конгресмени звинуватили Росію в намаганні легітимізувати окупацію

Представники обох палат Конгресу США засудили підписаний президентом Володимиром Путіним указ щодо спрощеної видачі російських паспортів українцям на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей (ОРДЛО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України у Вашингтоні у Facebook.

Дипломати зазначають, що з відповідними заявами виступили впливові сенатори та конгресмени США.

Зокрема, голова комітету з питань збройних сил Сенату, республіканець Джим Інхоф назвав останні дії Росії ще одним нападом на суверенітет України.

"Ще один зухвалий напад на український суверенітет показує, що Путін несерйозно ставиться до миру. Сполучені Штати повинні продовжити підтримувати Україну і підвищити ціну Росії Путіна за її агресію”, - закликав сенатор.

Ще один сенатор-республіканець, співголова сенатського українського кокусу Роб Портман заявив, що Росія таким чином намагається легітимізувати окупацію.

"Рішення Росії щодо прискорення надання громадянства мешканцям сходу України є ще однією зухвалою спробою легітимізувати незаконну окупацію цих регіонів Росією. Ці території є частиною України, а не Росії", - підкреслив він.

А голова Комітету із закордонних справ Палати представників, конгресмен Еліот Енгель закликав владу Росії скасувати провокаційний указ.

"Путін повинен визнати суверенітет України та поважати її територіальну цілісність”, - вважає конгресмен.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік", після чого було проведене екстрене засідання Ради безпеки ООН.

Україна готує новий пакет санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з "паспортним указом" Путіна.

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