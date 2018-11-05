Объединительный собор должен состояться до конца ноября, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, "никакие темные силы не смогут остановить этот процесс"

Архиерейский объединительный собор, задачей которого является принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Томос об автокефалии УПЦ, должен состояться в Украине до конца ноября. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Парубия, "никакие темные силы не смогут остановить этот процесс".

"Также хочу вам сообщить, что в субботу было подписано важное и без сомнения историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, которое гарантирует создание единой поместной украинской православной церкви и предоставление ей Томоса об автокефалии. Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже к концу ноября будет проведен Всеукраинский объединительный собор. Никакие темные силы не смогут остановить этот процесс", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, в субботу, 3 ноября, в рамках официального визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Вселенским патриархатом.

По словам главы государства, соглашение завершает процесс, чтобы предоставление Томоса для Украины произошло по всем канонам православной церкви.

Как писало РБК-Украина ранее, архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) рассказал, что единственная автокефальная церковь после получения Томоса получит название Православная церковь в Украине.

Добавим, в Константинополе заявили, что в Украине с 11 октября канонически прекратила существовать Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.