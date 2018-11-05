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Об’єднавчий собор має відбутись до кінця листопада, - Парубій

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 12:17
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, "жодні темні сили не зможуть зупинити цей процес"

Архієрейський об’єднавчий собор, завданням якого є затвердити рішення про церковну єдність, обрати Предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить Томос про автокефалію УПЦ, має відбутись в Україні до кінця листопада. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, "жодні темні сили не зможуть зупинити цей процес".

"Також хочу вам повідомити, що в суботу була підписана важлива і без сумніву історична угода між державою Україна та Вселенською патріархією, яка гарантує утворення єдиної помісної української православної церкви та надання їй Томосу про автокефалію. Підписана угода дає мені впевненість сподіватись, що вже до кінця листопада буде проведено Всеукраїнський об’єднавчий собор. Жодні темні сили не зможуть зупинити цей процес", - підкреслив голова парламенту.

Нагадаємо, в суботу, 3 листопада, в рамках офіційного візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю та взаємодію України з Вселенським патріархатом.

За словами глави держави, угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.

Як писало РБК-Україна раніше, архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) розповів, що єдина автокефальна церква після отримання Томосу отримає назву Православна церква в Україні.

Додамо, в Константинополі заявили, що в Україні з 11 жовтня канонічно перестала існувати Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату.

В УПЦ КП відповіли на заяву УПЦ МП, щодо заборони Філарету очолити церкву Дата проведення об'єднавчого собору залежить від Константинополя, - Філарет
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