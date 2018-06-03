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В Объединенных силах подтвердили похищение двух военных боевиками "ЛНР"

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 15:20
Фото: украинские военные (ato news/facebook)
Фото: украинские военные (ato news/facebook)

Военные исчезли после выдвижения к передовому посту 26 мая

Украинские военные в Луганской области, которые исчезли после выдвижения к передовому посту 26 мая, попали в плен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра 14 отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

Сообщается, что 26 мая двух военных во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту захватила диверсионно-разведывательная группа противника.

"Сейчас они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы - и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что командование бригады делает все возможное для освобождения военных из плена.

 

26 травня двох наших військовослужбовців під час їхнього висування до передового спостережного посту було підло...

Опубліковано 14 окрема механізована бригада, прес-служба 3 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что боевики самопровозглашенной "Луганской народной республики" захватили двух украинских военных. Тогда данную информацию распространяли сепаратистские СМИ.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Луганск, пленные, боевики, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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