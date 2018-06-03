В Об'єднаних силах підтвердили викрадення двох військових бойовиками "ЛНР"

Військові зникли під час виступу передового посту 26 травня

Українські військові в Луганській області, які зникли після виступу до передового посту 26 травня, потрапили в полон. Про це йдеться в повідомленні прес-центру 14 окремої механізованої бригади ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що 26 травня двох військових під час їх виступу до передового спостережного посту захопила диверсійно-розвідувальна група противника.

"Зараз вони, згідно з інформацією, яку оприлюднили ЗМІ однією з псевдореспублік, живі - і це найважливіше, проте знаходяться у ворожому полоні. І використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що командування бригади робить все можливе для звільнення військових з полону.

26 травня двох наших військовослужбовців під час їхнього висування до передового спостережного посту було підло... Опубліковано 14 окрема механізована бригада, прес-служба 3 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики самопроголошеної "Луганської народної республіки" захопили двох українських військових. Тоді цю інформацію поширювали сепаратистські ЗМІ.