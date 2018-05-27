Боевики задержали двух украинских военных, пропавших из ВСУ

В ВСУ подтвердили исчезновение двоих бойцов

Двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины задержаны боевиками "ЛНР". Об этом заявили в подконтрольном боевикам информационном ресурсе.

Пропажу двух украинских бойцов подтвердили в представительстве 14-й отдельной механизированной бригаде в Facebook.

"25 мая два военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части. На сегодня их местонахождение не установлено", - заявили в пресс-центре, отметив, что военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску военнослужащих.

Через сутки в так называемом "ЛНР" сообщили о задержании двух украинских бойцов из 14-й отдельной механизированной бригады. Они пытались перейти через серую зону.

"26 мая двое вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сбежали с позиций, были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону военнослужащими народной милиции ЛНР", - заявил представитель так называемого "минобороны ЛНР" Андрей Марочко.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли н. п. Золотое.