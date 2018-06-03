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Интервью

В Пивденном обнаружено 360 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 21:43
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

К разминированию привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники

В поселке Пивденное Донецкой области специалисты группы пиротехнических работ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно с группой разминирования Вооруженных сил обнаружили 360 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что спасатели обнаружили 30 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и один ВОГ-25, 15 гранат Ф-1, 10 ракет к РПГ-22 и 304 патрона калибра 7.62 мм.

Согласно информации ГСЧС, к разминированию привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, сегодня сообщалось, что пророссийские боевики обстреливают поселок Пивденное зажигательными боеприпасами.

Посол Франции в Украине посетила Луганскую область Боевики обстреливают Пивденное зажигательными боеприпасами, - штаб
Теги публикации: Донбасс, Донецкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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