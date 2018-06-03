В Пивденном обнаружено 360 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

К разминированию привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники
В поселке Пивденное Донецкой области специалисты группы пиротехнических работ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно с группой разминирования Вооруженных сил обнаружили 360 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что спасатели обнаружили 30 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и один ВОГ-25, 15 гранат Ф-1, 10 ракет к РПГ-22 и 304 патрона калибра 7.62 мм.
Согласно информации ГСЧС, к разминированию привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, сегодня сообщалось, что пророссийские боевики обстреливают поселок Пивденное зажигательными боеприпасами.